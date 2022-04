Meer dan honderd verwaarloosde papegaaien aangetroffen in Beers

In totaal vond de politie in de loods 118 Caique-papegaaien en twee soldatenara's. Caique-papegaaien zijn speelse, kleurrijke vogels die al gauw meer dan duizend euro per stuk kosten. Soldatenara's zijn minder kleurrijk maar kosten bijna net zoveel. Normaal kunnen papegaaien vijftig tot zestig jaar oud worden.

De politie spreekt over een "controle", maar heeft niet bekendgemaakt hoe ze de verwaarloosde vogels op het spoor zijn gekomen. Wel is duidelijk dat de dieren in de loods "onder erbarmelijke omstandigheden" moesten leven. De NVWA is een onderzoek begonnen naar de huurder van de loods. Hij heeft een bekeuring gekregen.