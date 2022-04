Turnleraar tegen rechter: Esmee gedood tijdens stoeipartij

De man die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee zegt dat hij haar per ongeluk heeft gedood tijdens een stoeipartij. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Haag. Verdachte Olivier van de G. (32) verscheen daar voor het eerst.

"We waren aan het stoeien. Dat deden we wel vaker om te ontspannen. Daarbij heb ik haar schouder tegen de grond gedrukt en heb haar daarna in een greep genomen. Toen constateerde ik dat ze niet meer leefde en wilde ik verbergen dat we iets met elkaar hadden", zei Van de G.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag en ontucht. Olivier van de G. heeft volgens het OM het meisje in zijn huis gewurgd en het levenloze lichaam daarna op zijn rug en op de fiets van Esmee verplaatst. Ook zou hij het jaar voorafgaand aan de dood van Esmee vaker ontucht met haar hebben gepleegd. Hij was de turnleraar van Esmee.

'Geen moord, want opwelling'

Volgens de advocaat van de verdachte is er van moord geen sprake, omdat Van de G. in een opwelling handelde. Zijn cliënt en Esmee hadden volgens hem een geheime relatie en Esmee dreigde die te openbaren. Via WhatsApp hebben ze zo'n 25.000 berichten naar elkaar gestuurd. Esmee dreigde in die appjes met zelfmoord en Van de G. zou haar daarvan hebben weerhouden.

De zaak werd vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, maar er werd gekeken naar de stand van het onderzoek. De ouders van Esmee en vrienden van haar waren ook bij de zitting aanwezig.

Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd op 30 december als vermist opgegeven. Een dag later werd haar lichaam ontdekt door een groepje sporters in een groenstrook in Leiden. Ze bleek om het leven gebracht. Olivier van de G. werd een paar uur later opgepakt. De ouders van Esmee hadden de politie naar hem gestuurd.

De volgende pro-formazitting is op 24 juni. Van de G. blijft voorlopig vastzitten.