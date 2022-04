Ook Alabama verbiedt behandelingen voor minderjarige transgenders

In de Amerikaanse staat Alabama wordt het verboden om transgender jongeren onder de 19 jaar te behandelen met bijvoorbeeld hormonen en puberteitsremmers. Ook mogen artsen geen geslachtsoperaties meer uitvoeren bij minderjarigen.

Wie toch een minderjarige transgender met behandelingen of operaties helpt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan tien jaar de gevangenis in. In het Huis van Afgevaardigden van Alabama stemde een ruime meerderheid (66 voor, 28 tegen) voor het wetsvoorstel. Alabama is een van de meest conservatieve Amerikaanse staten.

Burgerrechtenbewegingen hebben al aangekondigd naar de rechter te stappen als gouverneur Ivey het wetsvoorstel ondertekent. Algemeen wordt aangenomen dat de conservatieve Ivey inderdaad haar handtekening zet. Eerder verbood ze transgenders al om mee te doen aan sporttoernooien op school. En ze tekende een wet die het adoptiebureaus toestaat om uit geloofsovertuigingen geen kinderen bij homo's te plaatsen.

'Jongeren beschermen'

Democraten in het Huis van Afgevaardigden van Alabama hebben zich fel verzet tegen invoering van de nieuwe wet. Maar de Republikeinen zeggen dat de wet noodzakelijk is om jongeren te beschermen. "We nemen hier voortdurend beslissingen die voorkomen dat jongeren zich onherstelbaar beschadigen", zei een Republikein na de stemming.

Het Huis in Alabama heeft verder bepaald dat leerlingen van openbare scholen alleen nog maar naar wc's en kleedkamers mogen die bedoeld zijn voor het geslacht dat in hun geboorteaangifte staat.

Steeds meer conservatieve Amerikaanse staten beperken de vrijheden voor lhbti+-jongeren. Tegenstanders spreken van Don't Say Gay-wetten. Arkansas verbood vorig jaar als eerste staat behandelingen en operaties voor minderjarige transgenders. De gouverneur van Arkansas gebruikte nog zijn veto om invoering van de wet te voorkomen, maar dat werd door een ruime meerderheid in het parlement van de staat verworpen.

Andere staten zijn bezig met wetgeving die scholen verbiedt met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. Florida is daarmee het verst: de gouverneur zette vorige week zijn handtekening onder zo'n wet. Dat leidde tot veel protesten en ook daar hebben burgerrechtenbewegingen rechtszaken aangespannen.