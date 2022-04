Agent VS die zwarte man doodschoot bij onaangekondigde huiszoeking niet vervolgd

De politie viel het huis binnen vanwege een moordzaak in Saint Paul, dat vastligt aan Minneapolis. Op het huiszoekingsbevel stond niet de naam van Locke; hij was dan ook geen verdachte in het moordonderzoek. Ook had hij een vergunning voor het vuurwapen.

No-knock warrants worden al geruime tijd bekritiseerd. In 2020 schoot de politie de 26-jarige zwarte vrouw Breonna Taylor dood in Kentucky bij een onaangekondigde huiszoeking naar drugs. Taylor bleek onschuldig. Naar aanleiding van haar dood werd fel gedemonstreerd tegen racistisch politiegeweld. De staat Kentucky beperkte de inzet van no-knock warrants. Geen van de agenten die betrokken waren bij haar dood is veroordeeld.

Ook na dood van Locke ontstonden grootschalige protesten. Minneapolis is de afgelopen jaren vaker het toneel geweest van zaken waarbij witte agenten zwarte burgers doodden. De dood van George Floyd in 2020, die stierf toen een agent bij zijn arrestatie minutenlang zijn knie op zijn keel drukte, leidde tot wereldwijde demonstraties tegen racisme onder de noemer Black Lives Matter.

'Teleurstellende dag'

Een jaar later werd in Minneapolis Daunte Wright doodgeschoten. Bij een verkeerscontrole ontdekte een agent dat er nog een arrestatiebevel tegen Wright liep. Die verzette zich tegen zijn arrestatie. De agent schoot hem vervolgens dood. Ze zei dat ze dacht haar stroomstootwapen te gebruiken. In zowel de zaak van George Floyd als Daunte Wright zijn de betrokken agenten wel veroordeeld.

De familie van Amir Locke reageerde ontdaan op de beslissing geen agenten te vervolgen. "Dit is een teleurstellende dag", zei hun advocaat Jeff Storms tegen CNN. "Maar ze geloven wel sterk dat er levens van andere mensen gered zullen worden door wat Amir overkomen is."