Wanbetalende wipper krijgt deurwaarder op bezoek na trio

Een raamexploitant uit Alkmaar heeft een deurwaarder op een klant afgestuurd, die na een trio weigerde het volledige bedrag te betalen aan de twee sekswerkers.

De man moest volgens NH Nieuws na vier uur genot 1100 euro afrekenen, maar betaalde slechts 325 euro. Hij beloofde het resterende bedrag later te voldoen en liet zijn telefoon als borg achter, maar kwam vervolgens niet meer opdagen.

Raamexploitant Frans Snel nam het op voor de dames. Hij schakelde een deurwaarder in om alsnog het volledige bedrag bij de klant te innen. Via een zorgpas die in het telefoonhoesje werd bewaard, kon deurwaarder Koen van der Meer de naam en het woonadres van de klant gemakkelijk achterhalen. Daarmee wist hij de wanbetaler op te sporen.

Geen dagelijkse kost

De deurwaarder slaagde erin om het resterende bedrag bij de klant terug te vorderen. Inhoudelijk kan hij niet op de zaak ingaan, maar hij laat aan NH Nieuws weten dat langsgaan bij klanten van sekswerkers geen dagelijkse kost is.

Snel verwachtte daarom ook niet dat het incassobureau zijn verzoek zou aannemen. Maar volgens de deurwaarder "moet iedereen zijn recht kunnen halen". Ook had het feit dat er alleen sprake was van een mondelinge overeenkomst geen invloed op de terugvordering.

De raamexploitant is dankbaar voor het snelle handelen van het incassobureau. "De deurwaarder kan binnenkort een bos bloemen verwachten, als bedankje namens de dames." Dat de deurwaarder het opnam voor de sekswerkers vindt hij uniek.