Onderzoek: sekswerkers kunnen nauwelijks terecht bij banken

Sekswerkers en exploitanten kunnen bij vrijwel geen enkele Nederlandse bank een hypotheek of zakelijke rekening krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NRCV-programma Pointer. Banken zijn bang dat ze uitbuiting en mensenhandel faciliteren.

Pointer bekeek de acceptatiecriteria en voorwaarden bij veertien banken. Daarvan zegt alleen de online bank Knab dat sekswerkers worden geaccepteerd voor een zakelijke rekening, en dan ook nog alleen onder bepaalde voorwaarden. De sekswerker moet zzp'er zijn, minimaal 21 jaar oud zijn en een EU-paspoort of een verblijfsvergunning hebben. Exploitanten komen er bij Knab niet in.

Bijna nergens plek

"In de seksindustrie is een verhoogd risico op seksuele uitbuiting", zegt ASN Bank, dat net als SNS sekswerkers expliciet weigert. Bij Triodos Bank komt alles wat met pornografie te maken heeft niet in aanmerking voor een zakelijke rekening.

"Voor mensen die het netjes willen regelen, is bijna nergens plek", zegt het Prostitutie Informatie Centrum in Amsterdam tegen Pointer. "Het gaat niet alleen om banken, dit speelt ook bij verzekeraars en hypotheekverstrekkers."

Forse boetes

Bankenvereniging NVB zegt dat banken voor een groot deel zelf mogen bepalen of ze klanten toelaten. Bij sekswerkers is het soms lastig vast te stellen waar het geld precies vandaan komt. Grote banken als Rabobank, ING en ABN Amro kregen in de afgelopen jaren forse boetes omdat ze de herkomst van geld niet konden verantwoorden.

De Nederlandsche Bank wijst er daarnaast op dat in sommige beroepsgroepen veel met contant geld wordt afgerekend. "Als dat geld naar de bank wordt gebracht, ontstaat het risico van witwassen. Er zijn banken die dat risico niet willen nemen."

Banken baseren zich voor de risico's op schattingen uit 2014 van de Financial Intelligence Unit, een organisatie die witwaspraktijken onderzoekt. Daarbij is niet specifiek gekeken naar de Nederlandse seksbranche.