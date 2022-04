De Jonge: contact met Van Lienden had eerder moeten worden gemeld

Onlangs werd via de Volkskrant duidelijk dat De Jonge er in 2020 bij zijn hoogste ambtenaar op heeft aangedrongen contact te leggen met Van Lienden. De Jonge zegt nu dat verwarring over zijn betrokkenheid is ontstaan en dat die voorkomen had kunnen worden als eerder van die contacten melding was gemaakt.

"Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik", schrijft hij aan minister Helder. De Jonge vindt achteraf ook dat het completer was geweest als hij op vragen van journalisten over die contacten had gepraat.

Morgen debatteert de Kamer over de betrokkenheid van De Jonge bij de omstreden deal. Het debat zou aanvankelijk alleen worden gehouden met minister Helder, de huidige minister voor Medische Zorg.

Maar gisteren werd duidelijk dat De Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting, zelf ook aan het debat wil meedoen. Hij erkent dat dat staatsrechtelijk ongebruikelijk is, maar hij wil vragen zelf kunnen beantwoorden en context kunnen geven.