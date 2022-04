Top-100 van ammoniakuitstoters blijkt onjuist, bedrijven onterecht op de lijst

BBB-Kamerlid Van der Plas wil opheldering van de minister over de foutieve lijst. "Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe lang deze lijst al circuleert. Of op basis van deze lijst beleid is gemaakt, et cetera." Het Kamerlid wil voorafgaand aan het landbouwdebat van vanavond weten hoe het zit, zegt ze op Twitter.

GroenLinks-Kamerlid Bromet, die het kabinet om de lijst had gevraagd, neemt het wat lichter op: "Top-100 is top-100. Er zullen boeren van de lijst afvallen, maar dus ook nieuwe boeren bijkomen."

Dwang

De provincies en het ministerie van Landbouw zijn op dit moment bezig met een stikstofoverzicht per Natura 2000-gebied. Per gebied wordt vastgesteld wat er moet gebeuren om de natuur te behouden of te verbeteren. De bedrijven die daar verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, krijgen te horen of ze moeten inkrimpen of vertrekken.

Afgelopen vrijdag maakte minister Van der Wal bekend dat nog dit jaar agrarische bedrijven uitgekocht zullen worden. In sterk aangetaste gebieden waar te weinig boeren vrijwillig stoppen, zal dwang worden toegepast.