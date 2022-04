Israëlische regering is meerderheid kwijt na religieus conflict

In Israël is de regering van premier Bennett zijn meerderheid kwijt, omdat een parlementslid van een van de regeringspartijen uit de coalitie is gestapt. Dit Knessetlid, Idit Silman, is een partijgenoot van de premier. De aanleiding voor het opzeggen van haar steun is een religieus conflict met de minister van Volksgezondheid over de joodse feestdag Pesach die binnenkort wordt gevierd.

Minister Horowitz van Volksgezondheid wil op Pesach toestaan dat er gerezen brood in ziekenhuizen wordt gegeten. Religieuze joden mogen om geloofsredenen tijdens Pesach geen gistbrood eten. Silman vindt dat de regering met het besluit de joodse identiteit van de staat Israël en het Joodse volk aantast.

Silmans besluit om haar steun in te trekken komt onverwacht. De regering van premier Bennett bestaat uit acht partijen en had in het parlement, de Knesset, maar één zetel meer dan de oppositie.

Het verliezen van de meerderheid betekent niet dat de regering valt. De verwachting is dat Bennett alles zal doen om zijn regering te redden.