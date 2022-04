Europese Commissie komt na winst Orbán in actie tegen Hongarije

John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen, verwacht dat de maatregel effectief is. "Geld uit het Coronaherstelfonds is al geblokkeerd vanwege de corruptie in Hongarije. En nu komt daar het gewone budget nog bovenop. Dat gaat om een veel groter bedrag." Uit het Coronaherstelfonds is 7 miljard euro geblokkeerd.

Landen als Hongarije en Polen krijgen relatief veel subsidie van de EU. Dat is geld van Europese belastingbetalers, dat niet in verkeerde handen terecht moet komen. "Juridisch gezien is het daarom ook geen sanctie of straf, maar een manier om te garanderen dat EU-geld goed wordt uitgegeven", zegt Morijn.

Om af te dwingen dat Hongarije verbeteringen doorvoert is het volgens Morijn nodig dat de Commissie voorstelt om een fors bedrag in te houden. Het is nog onduidelijk aan welk bedrag de Commissie denkt.

De officiële brief aan Hongarije zal de komende weken worden verstuurd. Als Hongarije niks verandert zullen de eerste subsidies waarschijnlijk eind dit jaar worden ingehouden.