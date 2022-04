Europese Commissie wil nieuwe sancties, onder meer importverbod Russisch steenkool

Prijsopdrijvend effect, maar geen problemen verwacht

Een Europese boycot van Russische kolen zal een prijsopdrijvend effect hebben op de prijs van kolen en waarschijnlijk ook op die van elektriciteit.

Op dit moment kent Nederland nog drie grote elektriciteitscentrales die op kolen worden gestookt. Eén in de Eemshaven en twee op de Maasvlakte in Rotterdam. Ongeveer de helft van de kolen komt nu uit Rusland, dat de afgelopen tijd een gunstige prijs voor steenkool vroeg.

Energiebedrijven verwachten niet dat de elektriciteitsproductie in gevaar komt. De drie grote kolencentrales draaien nog maar op ruim een derde van de capaciteit vanwege klimaatmaatregelen van het kabinet. Vervanging voor de kolen uit Rusland is wel mogelijk denken de bedrijven, maar omdat er ook grote vraag is in Azië, zal de boycot van Russisch steenkool zorgen voor hogere prijzen, zo is de verwachting.

Tata al andere leverancier gezocht

Naast de kolen die gebruikt worden voor de productie van elektriciteit zijn er ook kolen die gebruikt worden voor de staalindustrie. Tata Steel IJmuiden zegt geen last te hebben van de boycot omdat het bedrijf bij het begin van de oorlog in Oekraïne al besloten heeft om een andere leverancier te zoeken.

Rotterdam heeft een van de grootste overslagterminals voor kolen in Europa en ook in de Amsterdamse haven worden kolen overgeslagen. De eigenaar van beide overslagbedrijven geeft geen commentaar op de aangekondigde boycot van steenkool uit Rusland.