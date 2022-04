Gazprom: gasleveringen gaan door onder nieuwe Russische regels

Hoe werkt gas betalen in roebels, volgens het decreet?

Voor elke klant, overheid of energiebedrijf worden twee speciale derdenrekeningen geopend, een voor buitenlandse valuta zoals de euro, en een voor Russische roebels.

De klant stort de gasrekening op de eerste derdenrekening in de contractueel afgesproken euro's of dollars. De Gazprombank wisselt dat bedrag om in roebels en zet dat op de tweede derdenrekening. Pas daarna is de gasrekening betaald. Rusland kan zeggen dat het gas in roebels wordt afgerekend, terwijl de gasafnemers gewoon in euro's of dollars betalen.