Sjanghai nu helemaal in coronalockdown, onvrede groeit

Correspondent Sjoerd den Daas: 'Sjanghai krijgt nu de volle laag'

De uitbraak in Sjanghai is van het formaat dat we in China voor het laatst hebben gezien in Wuhan. China blijft sturen op het volledig naar nul terugbrengen van het aantal besmettingen. Afgelopen maand is dat geprobeerd met korte lokale lockdowns van bijvoorbeeld kantoren of flatgebouwen, maar dat werkte niet goed genoeg. Daarom is nu deze stap genomen.

De onvrede over de maatregelen groeit. Ouders werden van kinderen gescheiden, honden mogen op veel plekken niet naar buiten en doen hun behoefte noodgedwongen in appartementen. Niet overal is voldoende eten en er is op veel plekken geen duidelijk einde in zicht. Dat leidt tot begrijpelijke woede. Sjanghai is lange tijd grotendeels buiten schot gebleven, maar krijgt nu de volle laag aan maatregelen over zich heen, iets dat de woede kan verklaren.

In andere steden was er ook wel kritiek op het lockdownbeleid, maar het gebeurt nu op iets grotere schaal. Sjanghai was tot nu toe een stad waar nauwelijks maatregelen golden, waar je lange tijd relatief minder mondkapjes op straat zag dan in Peking en waar de restaurants altijd gewoon vol zaten.