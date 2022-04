Afghanen moeten weg uit kazerne Zoutkamp, leger heeft hem nodig

De Afghaanse evacués die momenteel verblijven in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp, moeten daar per 1 mei weg zijn. Defensie heeft de kazerne bij oefenterrein De Marnewaard nodig voor militaire oefeningen.

Momenteel verblijven nog ongeveer 450 evacués op de kazerne. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, weten nog niet waar de Afghanen volgende maand worden ondergebracht.

De Afghanen zijn op verzoek van de Tweede Kamer naar Nederland gehaald. In hun eigen land waren ze niet meer veilig onder het regime van de Taliban, die vorig jaar weer aan de macht kwamen. Het gaat vooral om tolken en ambassadepersoneel in dienst van de Nederlandse staat. De opvang bij Zoutkamp was de eerste opvang voor evacués uit Afghanistan en was binnen enkele dagen helemaal vol.

Nodig bij oefeningen

"Defensie heeft de kazerne heel hard nodig", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. "Dat heeft ook zeker te maken met de dreiging aan de oostflank van Europa. Marnewaard is voor ons een grote oefenlocatie waar ook langer dan één dag geoefend wordt. Het is dan ontzettend handig om gebruik te maken van de slaapvertrekken."

Volgens Defensie was zou de kazerne in eerste instantie voor een maand als noodopvang worden gebruikt. Deze periode werd meerdere malen verlengd. Tussendoor moesten de Afghaanse evacués enkele weken plaatsmaken voor asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Burgemeester geïnformeerd

Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland is inmiddels op de hoogte van het voornemen van Defensie: "Ik heb deze week een gesprek met Defensie en het COA om te horen waar we aan toe zijn".

Een andere opvangplek met dezelfde capaciteit als de kazerne is in zijn gemeente niet te vinden, zegt de burgemeester "Ik zou zo 1-2-3 niet weten waar. Dit is een heel grote groep. Zo'n gebouw als de kazerne, waar zo veel mensen in terechtkunnen, hebben wij niet leeg staan."