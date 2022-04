'Wachttijd voor identiteitsbewijzen loopt op tot maanden'

Wie op dit moment een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig heeft, moet daar vaak lang op wachten. De gemiddelde wachttijd voor een ID-kaart is ruim een maand, schrijft het AD.

In de lijst die de krant na een rondgang heeft gemaakt, staat Den Haag ruim bovenaan met twaalf weken, gevolgd door Zoetermeer met zeven, Amersfoort met zes en Amsterdam en Utrecht met vijf weken. In Rotterdam duurt het drie tot zes weken, afhankelijk van locatie waar je de ID-kaart aanvraagt.

Inwoners van Den Haag moeten ook het langst wachten op een paspoort. Voor het maken van een afspraak staan bijna elf weken. Dan kan het nog vijf dagen duren voordat het paspoort klaar is.

Oekraïners

De lange wachttijden bij de afdelingen burgerzaken hebben meerdere oorzaken, schrijft de krant. Zo kost het inschrijven en helpen van Oekraïense vluchtelingen veel tijd. "Normaliter hebben wij gemiddeld 450 vestigingen in een jaar", zegt een woordvoerder van de gemeente Amersfoort. "Wij schrijven nu ongeveer 450 Oekraïners in, in een zeer beperkt tijdsbestek (maart- juni)."

Verder hebben de drie dagen durende gemeenteraadsverkiezingen veel menskracht gekost en is er een grotere vraag naar identiteitsbewijzen nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. Daar komt bij dat ook gemeenten meer ziekmeldingen hebben door corona en griep.

Toch zijn er ook gemeenten waar je wel snel voor een nieuw identiteitsbewijs terechtkunt. Gemeenten met een relatief korte doorlooptijd hebben de extra taken die de Oekraïense vluchtelingen opleveren vaak elders ondergebracht, schrijft de krant.