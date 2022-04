Verhalen over verkrachtingen Russische soldaten 'topje van de ijsberg'

Katrien Coppens, algemeen directeur van de dr. Denis Mukwege Foundation, die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld tijdens oorlogen, is niet verbaasd over de verhalen uit Oekraïne. "Gezien de gebeurtenissen in het oosten van het land de afgelopen jaren én het feit dat in oorlogen bijna altijd seksueel geweld wordt gebruikt, moeten we er van uitgaan dat dit gebeurt", zegt ze.

Volgens Coppens is soms het doel om een bevolking etnisch te zuiveren. De voortplantingsorganen van vrouwen worden dan dusdanig verminkt dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Maar verkrachting wordt vooral ingezet om een samenleving te ontwrichten. "Dat heeft te maken met stigma en taboe. Het gebeurt vaak voor de ogen van de echtgenoot, ouders of kinderen. De schaamte bij het slachtoffer is enorm, maar ook de mensen eromheen schamen zich, omdat ze niet in staat waren het slachtoffer te beschermen."

Op weg naar gerechtigheid

Na een verkrachting moeten slachtoffers eigenlijk meteen medische en psychologische hulp krijgen. "Maar te midden van chaos en geweld is dat vaak onmogelijk. In ziekenhuizen krijgen gewonden met granaatscherven dan voorrang."

"Juist daarom is het belangrijk dat we zo goed mogelijk documenteren wat er precies gebeurt", legt Matviichuk uit. "Zo kunnen we tenminste íets voor de slachtoffers betekenen." Volgens Coppens is het vertellen van hun verhaal al belangrijk. "Het draagt bij aan de verwerking en het helpt ook andere slachtoffers. Zij realiseren zich dat ze niet alleen zijn."

Het blijft heel lastig in te schatten op welke schaal Russische troepen seksueel geweld gebruiken, vertelt Matviichuk. "Pas als er niet meer wordt gevochten en gebieden weer in Oekraïense handen zijn, wordt de omvang duidelijk. Zoals nu zichtbaar wordt wat zich in Boetsja heeft afgespeeld.."