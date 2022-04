Doorwerken na kankerdiagnose: 'Louis van Gaal lijkt me een supervitale man'

Van Gaal had het nieuws over zijn ziekte naar eigen zeggen alleen gedeeld met familie en naaste vrienden. De KNVB wil niet zeggen hoelang de voetbalbond er al van op de hoogte was. "Wat een werkgever en werknemer bespreken, is iets wat tussen beiden moet blijven", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "Louis is de bondscoach en een werknemer van de KNVB. Natuurlijk hebben we hem veel beterschap gewenst."

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, zegt dat hij in shock was toen hij het nieuws over Van Gaal gisteravond hoorde. De spelers van Oranje wisten tot dusverre niet dat hun bondscoach het afgelopen anderhalf jaar regelmatig 's avonds en 's nachts naar het ziekenhuis ging voor bestralingen.

'Supervitale man'

Patiënten die worden bestraald, werken in veel gevallen gewoon door, zegt Kees van den Berg, voorzitter van de Prostaatkankerstichting. "Er zijn redelijk veel mensen die er niet zo veel last van hebben, of die pas later klachten krijgen. Dat is ook afhankelijk van iemands leeftijd en vitaliteit. Louis van Gaal lijkt me een supervitale man."

Zelf zette Van den Berg zijn werk als directeur van een bedrijf ook voort, toen hij tien jaar geleden de diagnose prostaatkanker kreeg. "Met de huidige behandelingen kunnen mensen relatief goed leven met deze vorm van kanker. Hoewel dat natuurlijk per persoon en behandeling verschillend is."