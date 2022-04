Van Gaal lijdt al sinds 2020 aan agressieve vorm van prostaatkanker

Louis van Gaal lijdt al sinds eind 2020 aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt in het RTL-programma Humberto, waar hij zat om LOUIS - een film over zijn leven die volgende week in première gaat - te promoten. In de film komt zijn prostaatkanker ook ter sprake.

De spelers van Oranje, waarmee hij gewoon naar het WK in Qatar gaat, heeft de 70-jarige Van Gaal nooit iets verteld over zijn medische toestand. "Die weten het niet. Die zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde peer is dat. Dat ben ik natuurlijk niet."

"Het zou hun keuze of daadkracht kunnen beïnvloeden", vervolgde hij. "En dat wilde ik niet."

Nachtelijke bestralingen

De oefenmeester vertelde dat hij, sinds de behandelingen in 2021 startten, tijdens vier interlandperiodes in totaal al 25 keer is bestraald. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens trainingskampen, waar hij in de avonduren en 's nachts in het ziekenhuis bestralingen onderging.

Van Gaal zei dat hij er op stond dat zijn ziekte aan bod kwam in de film die binnenkort over hem verschijnt. De oefenmeester verloor zijn eerste vrouw aan alvleesklierkanker en wil kanker mede om die reden bespreekbaar maken.

"Ik heb veel meegemaakt met ziektes. Het hoort bij het leven. Ik ben als mens waarschijnlijk sterker geworden door de ervaringen die ik ermee heb. Daarom wilde ik het in de film hebben."