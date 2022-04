Bijna de hele dag geen NS-treinen, was dat echt nodig?

En treinen laten pendelen tussen de grotere stations?

"Als wij een dienstregeling op gang hadden kunnen krijgen, hadden we dat zeker gedaan gisteravond. Maar doordat het systeem acht uur achterliep, was het beeld zo scheef, dat dat echt niet kon." Volgens De Lange is het pendelen van treindiensten bovendien niet zo makkelijk als "even een treintje met machinist neerzetten en heen en weer gaan rijden".

Dat komt volgens het hoofd van het besturingscentrum doordat het extra capaciteit vraagt. "Het overzicht van waar materieel en mensen waren, slurpte al veel tijd op van onze organisatie. Als we die mensen en treinen daarnaast hadden moeten inzetten voor een pendeldienst, hadden we maandag niet fatsoenlijk kunnen rijden." Die beslissing bestempelt De Lange als een "duivels dilemma, waar de directie uiteindelijk over heeft besloten".

Vakbond FNV Spoor noemt dit "lariekoek" en zegt dat machinisten dolgraag pendeldiensten wilden gaan rijden en dat er dan 's nachts nog genoeg tijd was geweest om de treinen op de goede plek te zetten.

Volgen er consequenties?

Dat is een vraag voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdrachtgever van de NS. Ook daar is de reactie niet mild. "Dit was een zeer slechte beurt van NS", zei staatssecretaris Vivianne Heijnen vanmiddag. "Ik wil precies horen waarom het hele treinverkeer plat is gelegd en waarom er geen vervangend vervoer is geregeld. Reizigers kregen weinig informatie en geen alternatief en daarmee was de aanpak van deze storing echt onder de maat."

In het verleden kreeg de NS meermaals miljoenenboetes opgelegd omdat de vervoerder afspraken niet nakwam, bijvoorbeeld over het op tijd laten rijden van treinen. De laatste jaren was dat niet meer aan de orde. Ook nu lijkt de overheid geen boete op te leggen, die volgt volgens de staatssecretaris pas als de prestaties voor het hele jaar onder de maat zijn.