Treinen rijden weer vrijwel normaal na zware storing van gisteren

De treinen rijden weer vrijwel normaal na de grote technische storing van gisteren, zegt een woordvoerder van de NS. De storing was gisteren al opgelost, maar door de nasleep was het toen nog niet mogelijk om het treinverkeer weer op te starten. Dat is nu wel gebeurd.

Afgelopen nacht reden sommige nachttreinen al wel weer. Op andere trajecten zijn bussen ingezet.

Gisteren ontstond de storing in de computersystemen rond 12.00 uur. De NS verwachtte dat de problemen rond 17.00 uur weer opgelost zouden zijn, maar dat werd later bijgesteld naar 20.00 uur. Nog later werd duidelijk dat er helemaal geen treinverkeer meer mogelijk zou zijn die dag.

Het systeem dat door de storing werd getroffen, maakt de planningen voor treinen en het personeel. Voordat het treinverkeer weer kon starten, moest het systeem geüpdatet worden en moesten de treinen naar de juiste plek worden gebracht.