Politie ontmantelt veel minder wietplantages en drugslabs

Minder tips

Ook het aantal tips over wietplantages nam af. Meld Misdaad Anoniem kreeg vijf jaar geleden nog zo'n 6000 telefoontjes over kwekerijen, vorig jaar waren het er 4300. "Het aantal tips over hennepkwekerijen is in tien jaar niet zo laag geweest", zegt een woordvoerder. Hoe dat komt, is onduidelijk.