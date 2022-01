Politie gaat lastig jaar met personeelskrapte tegemoet

In een toelichting op de tekorten benadrukt de Nationale Politie dat de politiek en de samenleving niet alleen verwachten dat er meer politieagenten op straat komen, maar ook dat een stevige vuist tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt gemaakt en dat er meer aandacht komt voor digitale criminaliteit. Er gaat overigens wel fors meer geld naar de politie: de begroting voor dit jaar bedraagt 6,4 miljard euro, ruim een miljard meer dan in 2016.

Aspiranten

De politie bestrijdt de tekorten zoveel mogelijk door maximaal nieuwe agenten op te leiden. Er zijn steeds zo'n 4500 aspiranten in opleiding. Als de operationele sterkte in 2025 weer op orde is, daalt het aantal aspiranten naar circa 4000.

Werving van jonge agenten lukt vooralsnog wel. "De politie is een populaire werkgever. Veel mensen willen werken bij de politie en het vinden van nieuwe collega's is ondanks een krappe arbeidsmarkt nog geen probleem. Maar een strenge selectie en een intensieve, meerjarige politieopleiding vragen tijd. De opleidingscapaciteit wordt de komende jaren maximaal benut."

Recherche

Uit de cijfers blijkt verder dat sommige politiedistricten een fors tekort aan rechercheurs hebben. Het grootste tekort doet zich voor in het district Stad-Utrecht, waar op een formatie van 114 rechercheurs 31 vacatures zijn (27 procent). Ook de districten Den Haag-Centrum en Drenthe hebben dit jaar voor rechercheurs 19 en 17 procent vacatures openstaan. Over het hele land gerekend bedraagt dit tekort ruim 7 procent.

Gemeenten en burgers klagen regelmatig over een tekort aan wijkagenten, maar dat komt niet uit de cijfers naar voren. Landelijk is er op papier met 3565 agenten dit jaar zelfs een overschotje van negen dienders. Daarbij is overigens niet zichtbaar dat wijkagenten vaak als eersten worden ingezet om gaten te vullen die ergens anders in de politieorganisatie vallen. Zo worden wijkagenten ingezet bij de ME, bij incidenten waar de politie met spoed bij moet komen en voor het bewaken en beveiligen van strafprocessen en bedreigde personen. De zo gewenste 'ogen en oren' op straat komen daardoor onder druk te staan, stelt de Nationale Politie.