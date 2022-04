Wereldwijd geschokte reacties op doden in Boetsja: 'Dit zijn oorlogsmisdaden'

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie is "verbijsterd" door de verhalen over de "onuitspreekbare gruwelijkheden in gebieden waaruit Rusland zich terugtrekt". De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zegt eveneens geschokt te zijn door de "gruwelijke beelden van de wreedheden die het Russische leger in het bevrijde gebied bij Kiev hebben begaan".

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss spreekt van "wreedheden die zijn begaan in Boetsja en andere dorpen in Oekraïne."

Michel zegt dat de EU meehelpt met het verzamelen van bewijs voor zaken in internationale rechtbanken. Het Verenigd Koninkrijk doet dat volgens Truss ook en steunt onderzoek bij het Internationale Strafhof voor oorlogsmisdaden.

Von der Leyen pleit er eveneens voor om zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te starten. "Daders van oorlogsmisdaden moeten zo snel mogelijk ter verantwoording worden geroepen."

'Niet ongestraft laten'

Premier Rutte zegt geschokt te zijn door berichten "van afschuwelijke misdaden" uit gebieden waar Rusland zich uit terugtrekt. Op Twitter benadrukt hij dat dit onderzocht moet worden en dat "Nederland en onze partners niet zullen rusten tot de daders van oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn gehouden".