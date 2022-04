Bollentelers Drenthe doen grootschalige proef zonder gif

Komend seizoen doen tien bollentelers in Drenthe een grootschalige proef met sierteelt zonder het gebruik van pesticiden.

Met de proef, onder begeleiding van een laboratorium, komen de telers tegemoet aan zware kritiek. Een paar jaar geleden troffen omwonenden in een geruchtmakend onderzoek 57 verschillende, soms zeer giftige bestrijdingsmiddelen in de bodem aan.

"De resultaten die we met de proef bereiken bij de telers, willen we graag delen met de omwonenden", zegt Janny Peltjes van het Hilbrands Laboratorium bij RTV Drenthe. "Het project is dan ook vooral bedoeld om te communiceren met de omgeving."

In Drenthe is al jaren sprake van een verstoorde verhouding tussen bollentelers en omwonenden. Vooral lelietelers worden ervan beschuldigd dat ze veelvuldig pesticiden gebruiken om plantenziektes te voorkomen. Resten van de bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen in de bodem maar ook in babyluiers teruggevonden.

Verbod op bestrijdingsmiddelen

Veel omwonenden willen een snel verbod op bestrijdingsmiddelen. Onlangs nog vroegen ze het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om op te treden en in ieder geval een verbod in te voeren op glyfosaathoudende verbindingen.

Ook in de gemeenteraad van Westerveld leidt de kwestie tot felle discussies, waarbij de tegenstanders een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen overwegen terwijl de voorstanders op de economische voordelen wijzen. De kwekers zelf zeggen zich soms geïntimideerd te voelen door omwonenden en milieuorganisaties.

De grootschalige proef die nu begint met duurzame bollenteelt zou wel eens een uitweg kunnen zijn uit de impasse. "Ik denk dat de meeste telers al bezig waren om te kijken hoe het anders kan. Die gewasbeschermingsmiddelen zijn ook nogal prijzig, dus dat gebruik wil je als boer heel graag verminderen", zegt teler Gert Veninga uit Hijken. "We kunnen nu onder deskundige begeleiding van het Hilbrandslaboratorium grootschalige proeven doen waar we heel veel van kunnen leren."

Goede wil van telers

In totaal wordt 1,2 miljoen euro aan het project besteed. De helft komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook de telers en de distributeurs van bestrijdingsmiddelen investeren gezamenlijk vijf ton. Ook om de goede wil van de telers te tonen, benadrukt Veninga.

"De weerstand is soms ook een stukje uitleg. We gebruiken middelen die we ook gebruiken bij het verbouwen van voedingsmiddelen. We zetten vaak al een stapje harder met duurzame bollenteelt dan met andere gewassen."