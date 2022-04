Medewerker gevangenis Sittard ontslagen wegens smokkel

Een medewerker van de gevangenis in Sittard is ontslagen vanwege het smokkelen van verboden goederen. De 23-jarige man was sinds december geschorst, in afwachting van intern onderzoek.

Dat onderzoek is inmiddels afgerond en heeft tot ontslag geleid, bevestigt een gevangeniswoordvoerder tegen regionale omroep L1.

Al langer vermoedens

In de Sittardse gevangenis bestaan al langer vermoedens van betrokkenheid van personeel bij smokkel. Tussen 14 maart 2020 en 31 maart 2021 zijn 75 drugsvondsten gedaan en werden 29 telefoons of onderdelen en opladers aangetroffen.

Dit alles gebeurde ten tijde van strenge coronamaatregelen waarin bezoek werd geweerd.

Strafrechtelijk onderzoek

Op basis van de vondsten en hardnekkige geluiden over smokkel startte de Sittardse gevangenisdirectie een intern onderzoek. Op 15 december leidde dat tot de arrestatie van de medewerker. Bij hem is ook een huiszoeking gedaan.

Hij zou tegen betaling verboden goederen binnen de gevangenismuren hebben gebracht. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de man.