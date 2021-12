Opvallend meer drugs en telefoons in gevangenis Sittard, na onderzoek medewerker opgepakt

Een 23-jarige medewerker van de gevangenis in Sittard is gearresteerd. Hij wordt verdacht van het binnensmokkelen van drugs en telefoons en werd vandaag aangehouden op de parkeerplaats van de gevangenis, bevestigt een woordvoerder van de PI Sittard.

De arrestatie vloeit, meldt L1, voort uit een groot onderzoek naar smokkel binnen de penitentiaire inrichting. Al jaren bestaat er onderling wantrouwen, want veel medewerkers vragen zich af hoe er zoveel smokkelwaar binnen de muren belandt.

Andere gevangenissen

De regionale omroep kwam erachter dat er in de lockdown aanzienlijk meer drugs en telefoons in de Sittardse bajes zijn gevonden dan in de andere Limburgse gevangenissen in Evertsoord en Roermond samen; 104 smokkelproducten in Sittard tegenover 9 stuks in de andere inrichtingen.

Dat leidde tot een onderzoek naar de eigen medewerkers. Telefoons die in de gevangenis zijn gevonden, zijn overgedragen aan de politie en door experts onderzocht. Meerdere personeelsleden van de inrichting zijn onderzocht. Eén van hen is aangehouden.

Vrouw aangehouden

Eerder is een vrouw aangehouden die niet in de gevangenis werkt. Zij zou gevangenispersoneel hebben betaald om goederen naar binnen te smokkelen voor haar gedetineerde man.

De vrouw heeft korte tijd vastgezeten, maar is inmiddels op vrije voeten. Ze blijft wel verdachte. Haar advocaat stelt dat er vooralsnog geen bewijs is gevonden tegen haar cliënte.

Woning doorzocht

Of de gearresteerde gevangenismedewerker contact had met deze vrouwelijke verdachte, is vooralsnog onduidelijk. Hij zou wel geld hebben aangenomen om verboden goederen binnen de gevangenismuren te smokkelen.

De politie heeft vandaag meteen na zijn aanhouding ook zijn woning onderzocht. Of daar iets is gevonden, wilde een woordvoerder niet kwijt.