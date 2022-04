Man die werd opgepakt na schietpartij Zwolle verdacht van moord

De man die is opgepakt voor de schietpartij in een vestiging van McDonald's in Zwolle wordt verdacht van moord op twee mannen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan uit van een gerichte actie.

De 32-jarige verdachte wordt vanmiddag voorgeleid en hoort dan of hij langer blijft vastzitten.

Woensdag werd in de McDonald's rond 18.00 uur geschoten op twee klanten. De mannen van 57 en 62 jaar kwamen om het leven en de schutter ging ervandoor. Enkele uren later meldde de verdachte zich op het politiebureau in Deventer. De man komt uit de omgeving van Arnhem.

Criminele contacten

Ooggetuigen zeiden dat de schutter vlakbij de twee latere slachtoffers zat toen hij het vuur opende. Dat leidde tot grote paniek in het restaurant. Er waren veel mensen aanwezig, onder wie kinderen die een schoolvoetbaltoernooi hadden gespeeld. Zij krijgen slachtofferhulp.

Over een motief is nog niets bekendgemaakt. De twee slachtoffers waren broers. Volgens RTV Oost had een van hen criminele contacten.