Inflatie steeg in maart fors, tot bijna 12 procent

Afgelopen maand kwam de inflatie in Nederland uit op 11,9 procent. Dat betekent dat de gemiddelde prijzen in maart dit jaar bijna 12 procent hoger waren dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgens de zogenoemde Europese rekenmethode. Sinds de piek van de oliecrisis in 1975 zijn dit soort inflatiecijfers niet voorgekomen, zegt het CBS. In februari was de inflatie nog 7,3 procent.

De inflatie is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne snel opgelopen. Ook andere landen in Europa kampen met een hoog inflatiecijfer. In Duitsland liep de inflatie op naar 7,3 procent, het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. In Spanje steeg de inflatie naar 9,8 procent.

Om de gevolgen van de stijgende prijzen te dempen heeft de overheid de accijns op brandstof verlaagd. In de zomer gaat de btw op energie naar beneden. Huishoudens met lage inkomens krijgen via de gemeenten 800 euro vanwege de hogere energiekosten.