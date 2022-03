VN vraagt 4,4 miljard noodhulp voor Afghanistan, maar haalt 2,4 miljard op

Sinds de Taliban vorig jaar de macht overnamen in Afghanistan is de humanitaire situatie zo slecht geworden dat sommige mensen "hun kinderen en hun organen moeten verkopen" voor geld om aan eten te komen. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties schetste vandaag een hard beeld van het leven onder de Taliban op een digitale donorconferentie voor Afghanistan.

Doel van de conferentie was om 4,4 miljard dollar (4 miljard euro) aan noodhulp bij elkaar te krijgen, het hoogste bedrag dat de VN ooit voor één land gevraagd heeft. Het bedrag is drie keer hoger dan de VN een jaar geleden voor Afghanistan bij elkaar wilde krijgen.

Het doel werd niet gehaald. In totaal zegden 41 landen 2,4 miljard dollar toe. Nederland draagt 20 miljoen euro bij. De grootste bedragen komen van de Britten met 386 miljoen dollar en de Duitsers met 220 miljoen dollar.

De Verenigde Staten beloofden ruim 200 miljoen dollar, met de voorwaarde dat al het geld direct naar ngo's en de VN gaat, zodat de machthebbers van de Taliban er geen cent van zien. De VN zegt dat al het geld aan hulporganisaties wordt overgemaakt.

Meisjesonderwijs

Nadat de Taliban vorig jaar de Afghaanse regering hadden verdreven, is er zo'n 9 miljard dollar in Afghaanse tegoeden in het buitenland bevroren, en is de economie ingestort. 95 procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en negen miljoen mensen riskeren hongersnood. Als er geen actie wordt ondernomen dreigen een miljoen kinderen te sterven van de honger.

Tijdens de conferentie klonk veel kritiek op de Taliban, dat veel streng-islamitische regels die ook in de jaren 90 golden opnieuw heeft ingevoerd. Vooral het besluit om meisjes ouder dan 11 niet meer naar school te laten gaan, was een steen des aanstoots voor de deelnemers aan de conferentie. VN-baas Guterres riep de Taliban op alle onderwijsinstellingen voor iedereen te heropenen.

In Afghanistan demonstreerden meisjes afgelopen weekend tegen het onderwijsverbod: