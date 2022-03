Zelensky's speech zat vol nationale trauma's en verzoeken, maar ook hoop

"De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden", zei de Oekraïense president Zelensky vandaag in zijn speech voor de Tweede Kamer. Een belangrijke zin, zegt Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Retoriek aan de Universiteit Leiden. Want die zin koppelt het Nederlandse leed van de Tweede Wereldoorlog aan het actuele oorlogsleed in Oekraïne.

Er zaten veel meer vergelijkingen tussen Nederland en Oekraïne in de toespraak die vandaag via een videoverbinding werd gegeven. Dat was essentieel om een empathische band te creëren en zo meer hulp of steun te kunnen krijgen, zeggen De Jong en David Criekemans, hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Een aantal vergelijkingen tussen beide landen was volgens hen voorspelbaar, maar een paar verrasten ook. Ook de hoop die voor het eerst te horen was, viel hen op. Zo sprak Zelensky over de wederopbouw van zijn land, na de oorlog.

Gisteren spraken we beide deskundigen voor een vooruitblik op de toespraak, vandaag spreken we ze voor een analyse.

