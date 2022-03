Agent verdacht van dood door schuld na fataal schietincident

Een agent die eerder deze maand in Waalwijk een man van 27 doodschoot is aangemerkt als verdachte. Het Openbaar Ministerie concludeert na onderzoek dat de agent niet had mogen schieten en verdenkt hem van dood door schuld, meldt Omroep Brabant.

De man werd op donderdag 17 maart neergeschoten. Hij overleed kort na het incident aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was verdachte in een lopend drugsonderzoek en het arrestatieteam kwam in actie om de verdachte aan te houden. Daarbij werd door de politie geschoten.

Volgens het Openbaar Ministerie is gebleken dat er geen directe aanleiding was om te schieten. De rijksrecherche doet verder onderzoek naar het incident.