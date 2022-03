Politie schiet verdachte dood bij arrestatie in Waalwijk

De politie heeft vanavond in Waalwijk een 27-jarige man doodgeschoten. Een specialistische eenheid wilde rond 19.15 uur op het Larixplein in de wijk Bloemenoord een verdachte aanhouden. "Daarbij is door de politie geschoten en is de verdachte overleden", schrijft de politie op Twitter.

De rijksrecherche doet onderzoek, wat in zulke zaken de gangbare procedure is. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie op dit moment niet meer informatie geven.