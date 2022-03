Zeker 2 Palestijnen gedood bij Israëlische inval op Westelijke Jordaanoever

Bij een inval van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn vanochtend ten minste twee Palestijnen gedood. Het gaat volgens berichten in Palestijnse media om een 17-jarige jongen en een 23-jarige man. Ook zouden er zeker vijftien gewonden zijn, onder wie ook een Israëlische militair.

Op beelden op sociale media zijn vuurgevechten in de stad te zien tussen Israëlische militairen en gewapende Palestijnen. Het Israëlische leger meldt in een verklaring dat de inval bedoeld was om arrestaties te verrichten. Daarbij zouden militairen beschoten zijn door Palestijnse schutters.

Volgens het Palestijnse persbureau Wafa heeft Israël afgelopen nacht in Jenin en andere plekken op de Westelijke Jordaanoever minstens 25 Palestijnen opgepakt. De invallen en arrestaties volgen op de aanslag dinsdagavond in de Israëlische stad Bnei Brak. Die werd gepleegd door een Palestijn die afkomstig was uit de buurt van Jenin. Gisteren werden al zeker vijf Palestijnen gearresteerd in verband met de aanslag, onder wie een broer van de dader.

Spanningen opgelopen

Op een andere plek op de Westelijke Jordaanoever, in de buurt van de Israëlische nederzetting Efrat, vond vanochtend een aanval met een steekwapen plaats. Daarbij zou een Palestijnse dader een Israëliër in een bus verwond hebben en daarna door een andere Israëliër zijn doodgeschoten.

De spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden zijn hoog opgelopen na drie terreuraanslagen in Israël binnen een week tijd. Gisterenavond kwam het Israëlische veiligheidskabinet in een bijzondere zitting bijeen. Premier Bennett riep in reactie op de dodelijke incidenten onder meer alle Israëliërs met een wapenvergunning op om op straat een vuurwapen te dragen.

Velen maken zich zorgen voor een verdere escalatie in de komende weken, als belangrijke joodse en islamitische feestdagen op de agenda staan. In reactie op de doden in Jenin riep de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad vanochtend haar leden op in verhoogde staat van paraatheid te staan. De beweging wordt door Israël en het Westen gezien als een terreurorganisatie.

Bezoek aan Tempelberg

Tegelijkertijd bracht in Jeruzalem de extreemrechtse Israëlische parlementariër Itamar Ben-Gvir vanochtend een bezoek aan de Tempelberg, waarop de voor moslims heilige Al Aqsa-moskee ligt. De politicus werd daarbij begeleid door een groot aantal Israëlische agenten.

Het bezoek wordt door Palestijnen gezien als een provocatie. Confrontaties bij de Al Aqsa-moskee waren vorig jaar een van de aanleidingen voor een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas.