Drie Brabantse woningcorporaties getroffen door digitale aanval

Drie woningcorporaties in Den Bosch en Breda zijn slachtoffer geworden van een digitale aanval. Sinds afgelopen weekend liggen de systemen van de woningcorporaties Laurentius, Alwel en Zayaz grotendeels plat.

Woningcorporatie Laurentius in Breda bevestigt aan Omroep Brabant dat ze slachtoffer is geworden van een digitale inbraak. Volgens Laurentius is er een datalek in het systeem waarin gegevens van huurders zijn opgeslagen. Uit voorzorg heeft het bedrijf melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

"Alle systemen liggen plat", aldus een woordvoerder. Of de daders geld eisen, is niet duidelijk. "We zijn aan het uitzoeken hoe groot de schade is, maar we zijn echt onthand." Volgens de woordvoerder is het kantoor in Breda wel open voor bezoek. Verder heeft het bedrijf een telefonische achterwacht ingeschakeld die alleen spoedgevallen kan aannemen. Laurentius heeft 8300 huurwoningen in beheer.

Datalek

Ook het systeem van woningcorporatie Alwel ligt plat. Volgens de corporatie is er mogelijk een datalek, omdat de hackers ook bij de persoonlijke gegevens van de huurders konden komen. Alwel vraagt huurders dan ook om alert te zijn op bijvoorbeeld valse e-mails, sms-berichten of valse telefoongesprekken. Het bedrijf, met 25.000 woningen in beheer, heeft melding van de aanval gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Woningcorporatie Zayaz in Den Bosch bevestigt dat er zondag een digitale aanval is geweest op het computersysteem van de woningcorporatie. Sindsdien ligt ook daar het systeem plat. "We weten nog niet exact wat er aan de hand is. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken", zegt een woordvoerder van Zayaz tegen Omroep Brabant.

De digitale inbraak kwam aan het licht toen de corporatie merkte dat ze niet goed bereikbaar was voor klanten. "Toen zijn we onderling gaan rondbellen en kwamen we er gaandeweg achter dat er meer aan de hand was." Omdat er wordt gevreesd voor een datalek heeft ook Zayaz melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De corporatie verhuurt ruim 13.000 woningen in de regio.

Gijzelsoftware

Cyberbeveiligingsdeskundige Eward Driehuis denkt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een inbraak met gijzelsoftware. Computersystemen worden dan geblokkeerd totdat er losgeld is overgemaakt naar de hackers.

"We weten niet precies wat er gebeurd is en wie er achter de aanvallen zit", zegt Driehuis tegen Omroep Brabant. "De woningcorporaties hebben wel melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dus het is aannemelijk dat er gegevens van huurders zijn buitgemaakt."

Volgens Driehuis gebeurt zo'n aanval automatisch en volstrekt willekeurig. Dat het nu in korte tijd drie woningbouwcorporaties het slachtoffer zijn, is dan ook zeer waarschijnlijk toeval, aldus Driehuis.

"Bedrijven denken vaak als ze gehackt worden dat cybercriminelen hen op de korrel hebben, zo van 'ze zitten achter me aan', maar dat is niet zo", zegt hij. "Alle machines op het internet worden afgezocht op zwakke plekken."