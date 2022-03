Honderden vrouwen door voorkeursstemmen in de gemeenteraad

Van alle nieuwgekozen gemeenteraadsleden in Nederland is 37 procent vrouw, blijkt uit onderzoek van actiegroep Stem op een Vrouw. Nog nooit werden er zoveel vrouwen in de raden gekozen. De vorige keer was het 31 procent. Honderden vrouwen die lager op de lijst stonden, zijn met voorkeursstemmen toch in de raad gekomen.

De meeste gemeenteraden worden vandaag geïnstalleerd. In 24 gemeenten hebben de vrouwen nu de meerderheid. Dat waren er eerst zeven.

Het overwicht van de vrouwen is het grootst in Wageningen. Daar is het aandeel vrouwen gestegen van 52 naar 64 procent - bijna twee derde dus - een landelijk record. Verschillende steden zijn 'omgeklapt' van overwegend mannelijk naar meer vrouwelijk.