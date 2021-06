Brandbrief om vrouwen in Kamer beter te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur van de Tweede Kamer moet vrouwen op het Binnenhof beter beschermen. Het werkklimaat is er nu niet veilig, schrijven onder meer vrouwenrechtenorganisaties in een brandbrief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De brief is ook aan de fractievoorzitters gericht.

Onder de ondertekenaars zijn Bureau Clara Wichmann, vakbond FNV en de Nederlandse Vrouwenraad.

Aanleiding voor de oproep is het onderzoek van NRC naar PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus. Die wordt onder anderen door zijn ex-vrouw, een PVV-fractiemedewerker, beschuldigd van seksueel wangedrag. Daarom mocht hij volgens de krant van oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib niet meer in het gebouw van de Kamer komen, behalve voor stemmingen. Arib zou dat buiten de regels om geregeld hebben.

'Niet langer verschuilen'

Sinds Bergkamp voorzitter is, heeft Graus weer toegang tot het gebouw. Bergkamp zegt dat zij en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer geen instrumenten in handen hebben om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties.

De zeventien organisaties die nu de brandbrief hebben gestuurd, zeggen dat het bestuur zich niet langer kan verschuilen achter het argument dat er geen werkgever-werknemersrelatie bestaat tussen de Kamer en de individuele fractiemedewerkers die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag.

Daders harder aanpakken

Volgens de organisaties "ontbreekt enig beleid" om echt iets te doen tegen mensen die over de schreef gaan. "De directe aanleiding voor onze zorgen is uw reactie op de aantijgingen aan het adres van het Kamerlid, de heer Dion Graus, over feiten die onder uw dak hebben plaatsgevonden, en de berichten dat de slachtoffers onder meer door het gebrek aan actie van het Presidium als zodanig afgeschrikt worden om aangifte te doen, een melding te maken, of een klacht in te dienen", schrijven ze.

Volgens de ondertekenaars van de brief moet het bestuur van de Tweede Kamer een "nultolerantie-klimaat" creëren voor "seksistisch gedrag, psychologische en seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld in het parlement".

Ook willen ze dat onderzocht wordt hoe vaak dit gedrag in de Kamer voorkomt en dat daders harder worden aangepakt.