Les over cryptomunten moet mbo'ers wapenen tegen verleiding snelle geld

Medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geven komende maanden lessen op tientallen mbo-scholen over beleggen en speculeren. Zo hopen ze jongeren te waarschuwen voor de risico's die ze lopen en voor influencers die gouden bergen beloven.

De populariteit van beleggen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook investeren in cryptomunten is voor veel jongeren inmiddels doodgewoon geworden: uit onderzoek van het Nibud en Rabobank blijkt dat een kwart van de jongvolwassenen ermee bezig is. Zelfs minderjarigen handelen in crypto's, concludeerde NOS Stories eerder.

Eén druk

Beleggen wordt steeds makkelijker gemaakt door de opkomst van allerlei apps, waarmee je met één druk op de knop wat aandelen of munten koopt. Maar kennis van de risico's ontbreekt vaak. Daarnaast lijken sommige jongeren makkelijk te vallen voor reclames en influencers, die zeggen dat je de boot niet moet missen.

"Bij crypto's hebben we serieuze zorgen dat je wordt verleid om heel snel geld te verdienen", zegt Tom Smiers van de AFM, die de gastles vandaag geeft. "We zien dat er veel geadverteerd wordt en de ene advertentie is nog aanlokkelijker dan de ander. Het snel geld verdienen staat vaak centraal."

Tom Smiers houdt normaal namens de AFM toezicht op beleggingen in de retailmarkt. Hij ging naar het ROC Amstelveen om daar een gastles te geven over beleggen en speculeren. In die klas heeft een aantal studenten kleine beetjes geld in crypto's belegd: