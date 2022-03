Mogelijk vulkaanuitbarsting aanstaande op de Azoren

Het eiland São Jorge in de Atlantische Oceaan krijgt mogelijk op korte termijn te maken met een vulkaanuitbarsting. Daarvoor waarschuwt het regionale seismologische instituut CIVISA. Op het vulkanische eiland in de Azoren vonden de afgelopen elf dagen al 20.000 kleine aardbevingen plaats.

Als de vulkaan - die dezelfde naam draagt als het eiland - uitbarst, zou dat voor het eerst sinds 1808 zijn. Volgens CIVISA is het ook mogelijk dat er geen vulkaanuitbarsting maar een zware aardbeving op komst is. Tot nu toe kwamen de bevingen niet boven een kracht van 3,3 uit.

Volgens experts zou een uitbarsting op São Jorge gelijkenis kunnen vertonen met de vulkaanuitbarsting vorig jaar op het Spaanse eiland La Palma. Daar spuwde de Cumbre Vieja 85 dagen lang lava, puin en giftige gassen uit. Involcan, het seismologisch instituut van de Canarische eilanden (op zo'n 1400 kilometer van de Azoren), stelt dat er tot wel 20 miljoen kubieke meter lava over São Jorge kan stromen.

Involcan heeft op het eiland al bodemvervorming geconstateerd, een gevolg van vulkanische activiteit. "Het kan tot niets leiden, maar het kan ook eindigen in een vulkaanuitbarsting", aldus de directeur van het seismologisch centrum.

Boeren willen blijven

Lokale autoriteiten zeggen tegens persbureau Reuters dat 1500 van de 8400 inwoners het eiland al verlaten hebben. Vooral boeren willen op het eiland blijven omdat ze hun koeien niet willen achterlaten. De economie van São Jorge draait grotendeels op de productie van melk en kaas.

Uit het dorp Velas, waar de meeste seismologische activiteit is geregistreerd, zijn ouderen geëvacueerd. De school in het dorp is voorlopig dicht en zal dienst doen als hulp- en gezondheidscentrum. Medisch personeel en hulpverleners zijn al naar het eiland gestuurd. "Deze situatie is een hele uitdaging", zegt de directeur van de lokale gezondheidsdienst. "Het is anders dan anders en verontrustend."