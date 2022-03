Waarom Rusland (net als Amerika) huurlingen inzet in oorlogsgebieden

Later werden ook in Syrië en Libië huurlingen gebruikt, waar ze de troepen van respectievelijk president Assad en generaal Haftar hielpen. "Hier dienden ze meer als een soort proxy-instrument van de Russische staat", legt Pronk uit. Met andere woorden: militaire steun zonder officiële betrokkenheid van Rusland. "Al waren ze toen wel iets openlijker, want dat waren Russische gevechtsvliegtuigen met Russische vliegers."

Mijnvergunningen en edelmetalen

In andere delen van Afrika gaat het grotendeels om geld. Volgens de Amerikaanse denktank Foreign Policy Research Institute wordt de Wagner Group in verschillende Afrikaanse landen gebruikt in gevechten tegen anti-regeringsgroepen en om protesten de kop in te drukken. Daarbij zouden volgens de Verenigde Naties mensenrechtenschendingen zijn begaan.

"Als betaling krijgen ze bijvoorbeeld mijnvergunningen, diamanten en edelmetalen", stelt Pronk. "Zowel Poetin als de mensen om hem heen hebben daar grof geld mee verdiend. Maar ook Russische strategische belangen worden door de huurlingen behartigd." Onlangs nog onthield een behoorlijk aantal Afrikaanse landen waar Wagner actief is zich van stemming, toen de Verenigde Naties de Russische invasie in Oekraïne veroordeelde.

Dodenstatistieken

Toch lijkt die 'plausibele ontkenning' deze keer, bij de oorlog in Oekraïne, niet een waarschijnlijke reden. Vooral omdat Russische militairen zelf openlijk oorlogsmisdaden lijken te plegen. "Hier zal het nut dan ook vooral zitten in de statistieken over gesneuvelden aan eigen zijde", vermoedt Pronk.

Ook het CSIS ziet dat als een belangrijke motivatie voor het gebruik van PMC's. "Het geeft Rusland de mogelijkheid om doden achter te houden voor het Russische volk", schrijft de denktank. "Omdat het hier gaat om personeelsleden van private bedrijven hoeft het Russische ministerie van Defensie verliezen niet te rapporteren."

Amerikaanse huurlingen en martelverhoren

Het gebruik van huurlingen is zeker geen volledig Russische aangelegenheid. Zo werd het bedrijf Blackwater door de Amerikaanse overheid veelvuldig ingezet in de Irakoorlog. In 2007 richtten zij een bloedbad aan in Bagdad.

Tijdens de begeleiding van een konvooi richting de Amerikaanse ambassade, kwamen ze vast te zitten op een groot verkeersplein. De huursoldaten hielden de situatie voor een hinderlaag en begonnen te schieten. Daarbij vielen zeker veertien burgerslachtoffers. Vier medewerkers van Blackwater werden veroordeeld voor moord of doodslag, maar aan hen werd in 2020 gratie verleend door president Trump.