Russische oppositiekrant Novaja Gazeta ging altijd door, tot nu

Sinds 2000 werden zes journalisten van Novaja Gazeta vermoord. De bekendste was Anna Politkovskaja, een fel criticus van president Poetin. Ze schreef onder meer over mensenrechtenschendingen tijdens de oorlog in Tsjetsjenië. In 2006 werd ze in de lift van haar appartementencomplex doodgeschoten. Vijf mannen werden daarvoor veroordeeld, maar het is nooit duidelijk geworden wie de opdrachtgever was van de moord.

Voorpagina's

Na de Russische invasie in Oekraïne berichtte Novaja Gazeta aanvankelijk zeer kritisch en uitgesproken over het conflict. "Er waren heel radicale voorpagina's met koppen als 'Wij voeren oorlog tegen Oekraïne'", aldus Starink. Dat paste in een traditie. In 2014 kwam de krant in het nieuws met een voorpagina waarop de tekst 'Vergeef ons, Nederland' stond, een excuus voor de ramp met de MH17.

Dat soort voorpagina's werden sinds eerder deze maand niet meer gemaakt. De krant kondigde aan zich aan de militaire censuur te zullen houden en haalde alle verslaggeving over de oorlog in Oekraïne offline. "Het alternatief was de redactie sluiten. Ze vonden het uiteindelijk belangrijker om door te kunnen werken. Maar die actie heeft niet geholpen."

Starink acht het niet uitgesloten dat Novaja Gazeta zal terugkeren, zoals de hoofdredactie zegt. "Maar dat hangt allemaal af van hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Het ligt voor de hand dat de censuur nog strikter wordt. Maar als deze journalisten de kans krijgen om de boel weer open te gooien, zullen ze dat doen."