Vlaams parlement: 3M moet alle pfas-schade vergoeden

De onderzoekscommissie rekent het bedrijf aan dat het relevante informatie over de uitstoot heeft verzwegen. Daarom moet 3M volgens de commissie verplicht worden om alle data aan te leveren die inzicht kunnen geven in de verspreiding van pfas in de omgeving van het chemiebedrijf.

Bovendien stoort de onderzoekscommissie zich aan de houding van 3M, dat volgens de commissie "de negatieve effecten van pfas blijft ontkennen". Commissielid Willem-Frederik Schiltz merkt daarbij op dat 3M tegenover de onderzoekscommissie niet heeft erkend dat het jarenlang pfas heeft uitgestoten in de lucht.

"Dat zij ook pfas-stoffen hebben geloosd in de Schelde zonder melding, zonder vergunning, terwijl andere landen daar een expliciet verbod op hadden, dan denk ik dat wij als onderzoekscommissie mogen stellen dat zij dan ook verantwoordelijk zijn om die rotzooi op te ruimen."

Gebrek aan overzicht

Volgens de commissie is de Vlaamse overheid tekortgeschoten in het garanderen van de veiligheid van de bevolking rondom de 3M-fabriek. De overheid heeft de vervuiling niet bewust willen verzwijgen, zegt de commissie, maar het is gebeurd door een "cascade aan beslissingen".

Zo communiceerden verschillende overheidsdiensten niet goed genoeg met elkaar. "Verschillende kleine beslissingen worden genomen en niemand houdt het overzicht", legt Schiltz uit. "Er mist dus een duidelijke eindverantwoordelijke."

De onderzoekscommissie is verder erg verbolgen over het "deloyale en maatschappelijk onverantwoordelijke handelen" van 3M. "Voor dat soort gedrag is in Vlaanderen geen plaats", aldus Schiltz.