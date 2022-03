Sanctie-experts: Nederland niet doeltreffend met opsporen Russisch vastgoed

Sanctie-experts zijn verbaasd over het optreden van Nederland. "In landen als Italië, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zie je toch dat ze hier op het oog doeltreffender mee omgaan", zegt sanctie-advocaat Sebastiaan Bennink. "Het verbaast mij echt dat er publiekelijk nog geen duidelijk signaal is afgegeven in Nederland."

Eind februari zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire al dat de autoriteiten daar bezig waren om alle bezittingen van oligarchen in Frankrijk in kaart te brengen. Inmiddels zou er al op zo'n dertig panden beslag zijn gelegd. Ook de Italianen legden half maart al beslag op kapitale villa's van oligarchen in onder meer Toscane en op Sardinië. En in het Verenigd Koninkrijk stelde een minister eerder deze maand voor om Oekraïense vluchtelingen onder te brengen in de Londense panden van rijke Russen.

Russen in Nederland

En dat terwijl er wel degelijk Russische oligarchen zijn die een huis in Nederland gekocht hebben, zegt Ignace Meuwissen. De Belg verkocht vorig jaar zijn bedrijf, waarmee hij jarenlang Europees vastgoed verkocht aan rijke Russen. Hij zegt met zijn bedrijf betrokken geweest te zijn bij Russische aankopen op de Amsterdamse grachten.

Ook de gemeente Amsterdam zegt dat er Russische vastgoedbedrijven actief zijn in de stad. "Veelal is voor ons niet duidelijk hoe deze bedrijven zijn gefinancierd en hoe de relatie met eventuele Russische eigenaren is die op de sanctielijst staan", zegt een gemeentewoordvoerder.

"Er is een enorme leemte in het toezicht rond vastgoed", concludeert advocaat Heleen op de Linden, gepromoveerd op eerdere Europese sancties tegen Rusland. "Het is heel opmerkelijk dat het Kadaster hier geen functie in krijgt."

Toch verrast het Op de Linden niet. "Ook bij de sancties na de inval op de Krim zag je dat Nederland de handhaving veelal op zijn beloop liet." Bovendien: "Goed handhaven kost veel geld en het is van tevoren niet zeker of het iets oplevert."