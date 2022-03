Arrestaties bij nieuwe invallen PostNL België in groot fraudeonderzoek

De Belgische politie heeft invallen gedaan op drie locaties van PostNL. Het gaat om de depots in Willebroek, Wommelgem en Turnhout. Daarbij zijn negen mensen aangehouden, bevestigt officier van justitie Gianni Reale.

Justitie verdenkt hen onder meer van mensenhandel, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. De verdachten zijn meegenomen voor verhoor door de rechter-commissaris, die ook zal oordelen of zij langer blijven vastzitten.

Een woordvoerder van PostNL zegt dat het bedrijf zeer verbaasd en verontwaardigd is over de gang van zaken. "Het is ons volkomen onduidelijk welk doel deze acties hebben." De depots in Wommelgem en Willebroek zijn verzegeld, waardoor de werkzaamheden er stilliggen.

Bij het depot in Wommelgem deed de arbeidsinspectie in november ook al een inval. Toen moest het gebouw een paar dagen dicht blijven.

Mogelijk frauduleuze onderaannemers

De invallen zijn in het kader van een groter onderzoek van de Belgische justitie naar fraude bij onderaannemers van PostNL in België. Mei vorig jaar besloot de arbeidsinspectie PostNL en ook pakketbezorger GLS te vervolgen. Justitie houdt de bedrijven verantwoordelijk voor de vermoedelijke wanpraktijken en fraude bij hun koeriers omdat ze hun te weinig loon betalen.

PostNL stelt dat het bedrijf in de afgelopen maanden steeds zijn volledige medewerking heeft gegeven aan alle onderzoeken en vragen van de autoriteiten. "Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht."

Maar volgens Reale zijn er opnieuw overtredingen geconstateerd en is daarom overgegaan tot de invallen en arrestaties.