Bedrijf achter berichtenservice gevangenis spant kort geding aan tegen DJI

Dat er onderzoek wordt gedaan naar de berichtenservice en de afspraken die in het verleden zijn gemaakt vindt de directeur prima, maar hij wil niet dat tijdens dat onderzoek de berichtendienst wordt stopgezet. "We werken sinds 2013 samen met de DJI en op geen enkele manier is geprobeerd met ons het gesprek hierover aan te gaan. We moesten het nieuws zelfs via een gedetineerde vernemen."

De gedetineerden mogen nog wel post versturen via PostNL. "Alleen kun je via de brieven die met PostNL worden verstuurd niet zien wie de afzender is. In ons systeem wel", legt de directeur uit. "Als het OM in het kader van een rechercheonderzoek toegang wil tot de inhoud van de berichten zijn wij wettelijk verplicht daaraan mee te werken, al gebeurt dat overigens niet vaak. Bij fysieke post is dat onmogelijk omdat dat niet wordt opgeslagen."

Voor gedetineerden geldt geen briefgeheim, waardoor personeel in de gevangenis de berichten mee kan lezen, met uitzondering van het contact met de advocaat. Van gedetineerden in de EBI (extra beveiligde inrichting) wordt alles gecontroleerd. Van andere gedetineerden "wanneer daar aanleiding toe is", schrijft minister Weerwind in een Kamerbrief.

Er zijn sinds afgelopen vrijdag 1000 berichten verstuurd die nu in de gevangenissen liggen te wachten om te worden rondgedeeld. Daar komen dagelijks zo'n 500 berichten bij. Wat er met die berichten gaat gebeuren is niet duidelijk.