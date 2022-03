Oscarweetjes: unieke kanshebbers, genomineerde koppels en zeldzame PEGOT

Voor de 94e keer worden vannacht in Los Angeles de Oscars uitgereikt. In tegenstelling tot de door coronamaatregelen uitgeklede ceremonie vorig jaar gebeurt dat dit keer weer als vanouds in het Dolby Theater in Hollywood, met niet minder dan drie gastvrouwen, comédiennes Amy Schumer, Wanda Sykes en Regina Hall.

Grootste kanshebber is de psychologische western The Power of the Dog met twaalf nominaties, de meeste sinds The Shape of Water die in 2018 voor dertien keer categorieën werd genomineerd. Ook dit jaar zijn er weer een aantal kanshebbers met een bijzonder verhaal; een overzicht van tien Oscarfeitjes.

Genomineerde koppels

Er zijn vannacht twee koppels die kans maken op een gouden beeldje: Javier Bardem en zijn vrouw Penélope Cruz en Kirsten Dunst en haar partner Jesse Plemons. Plemons en Dunst spelen man en vrouw in The Power of the Dog, Cruz werd genomineerd voor het Spaanse Parallel Mothers. Bardem maakt kans voor zijn rol als echtgenoot van Lucille Ball in Being the Ricardos, waar zijn 'filmvrouw' Nicole Kidman ook voor is genomineerd.

De trailer van The Power of the Dog: