Twaalf Oscarnominaties voor 'moderne western' The Power of the Dog

Het western-drama The Power of the Dog van Netflix is de grootste favoriet bij de Oscars dit jaar. Het verhaal gaat over de band tussen twee broers en speelt zich af in de Amerikaanse staat Montana, die in 1925 in hoog tempo moderner wordt. De film heeft twaalf nominaties, waaronder die voor beste film, beste regisseur (Jane Campion), beste acteur (hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch).

De sciencefictionfilm Dune van regisseur Denis Villeneuve kreeg tien nominaties en is ook in de race voor beste film. In die belangrijkste categorie zijn daarnaast Belfast, West Side Story, Don't Look Up, Licorice Pizza, King Richard, CODA, Nightmare Alley en het Japanse drama Drive My Car genomineerd. Zowel Dune als King Richard, over de vader van tennissters Venus en Serena Williams, verschenen vanwege de pandemie tegelijkertijd op streamingsdiensten en in bioscopen die open waren.

Prinses Diana

Kristen Stewart is genomineerd als beste actrice voor haar rol als prinses Diana in de dramafilm Spencer. Penélope Cruz, Nicole Kidman, Jessica Chastain en Olivia Colman dingen ook mee naar die Oscar. De kanshebbers voor beste acteur zijn naast Benedict Cumberbatch, Will Smith, Javier Bardem, Andrew Garfield en Denzel Washington.

De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden dit jaar later dan normaal uitgereikt in verband met de uitzendingen van de Olympische Winterspelen. Vorig jaar was de uitreiking op anderhalve meter afstand in een feestelijk aangekleed treinstation in Los Angeles. Ditmaal vindt de show plaats op de gebruikelijke plek in de filmstad: het Dolby Theatre.