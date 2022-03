Biden voorziet lange strijd voor democratie: 'Westen is meer verenigd dan ooit'

De Amerikaanse president Biden zegt dat er drie decennia na het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjetunie opnieuw een strijd gaande is tussen democratie en vrijheid aan de ene kant en dictatuur en onderdrukking aan de andere. Dit wordt volgens hem een langdurige strijd waarin de voorstanders van democratie eensgezind moeten blijven optrekken. "Het zal niet makkelijk worden, en het zal veel kosten. Maar het is een prijs die we bereid moeten zijn te betalen."

Die strijd is in de visie van Biden nu duidelijk zichtbaar in het democratische Oekraïne, dat door het autocratische Rusland is aangevallen. Hij sprak in de Poolse hoofdstad Warschau voor een gehoor waarin ook Oekraïense vlaggen te zien waren. Hij zei dat de strijders voor vrijheid en democratie nooit de hoop moeten opgeven en nooit moe en ontmoedigd moeten worden. "Wees niet bang. Een dictator kan van mensen nooit de drang naar vrijheid afnemen. Geweld zal de wil om vrij te zijn niet verminderen."

Biden refereerde aan een uitspraak van de van oorsprong Poolse paus Johannes Paulus II, in 1979, toen de Koude Oorlog nog in volle gang was en het IJzeren Gordijn overeind. "Wees niet bang", zei de paus toen bij een bezoek aan Warschau, wat door velen werd geïnterpreteerd als een oproep om in verzet te komen tegen het communistische regime. Nu zei Biden: "De kracht van velen is sterker dan die van één dictator, dat laten de Oekraïners zien."

Poetin

Biden liet zich ook ontvallen dat Poetin niet aan de macht kan blijven, zonder duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelde. Het Witte Huis kwam na de toespraak snel met een verklaring dat de VS niet op een machtswisseling in het Kremlin uit is, maar dat Poetin geen macht over zijn buurlanden mag uitoefenen.

Bekijk hier hoe Biden het zei: