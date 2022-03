Raketten ingeslagen binnen stadsgrenzen Lviv, vijf gewonden

NOS-verslaggever Jeroen de Jager is in Lviv en merkt dat er een gespannen sfeer hangt. "We waren met een camera naar de opslagplaats gereden, waar twintig van die tanks staan", zegt hij. "Maar binnen no-time kwam er een politiewagen met een noodgang bij ons tot stilstand. Heel gespannen agenten, die zeiden dat we alles moesten wissen."

De chauffeur van de verslaggevers was dusdanig in de buurt van de raketinslag dat er nog een heet stuk scherf vlak bij zijn auto terechtkwam. "Hij stond na een uur nog te trillen."