Tientallen wapens in schuur Alphen aan den Rijn, waaronder antitankwapens

Bij de wapenvondst in een schuur in Alphen aan den Rijn van gisteren zijn naar nu blijkt 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens en vier antitankwapens (zogeheten bazooka's) gevonden. De politie heeft dat bekendgemaakt.

De wapens waren verpakt in plastic en in sporttassen. Sommige wapens waren doorgeladen en in sporttassen zat bijbehorende munitie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd door de politie ingeschakeld om de wapens veilig te stellen.

Wat de precieze achtergrond van de wapenvondst is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat het wapens zijn die zijn bedoeld voor het criminele circuit.