Grote wapenvondst in schuurtje Alphen aan den Rijn

De politie heeft in een schuurtje in Alphen aan den Rijn een grote partij wapens gevonden. Het gaat om onder meer automatische vuurwapens en andere zware wapens.

Agenten kwamen de locatie op het spoor vanwege een lopend onderzoek van de landelijke recherche. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid kon nog niet zeggen om hoeveel wapens het exact gaat. "We zijn de wapens nu aan het veiligstellen en kijken hoeveel we exact hebben."

Vanwege de zwaarte van de wapens is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet bij de schuur in de Zuid-Hollandse stad. Er is nog niemand opgepakt.